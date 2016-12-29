Израильский министр напомнил американцам, сколько евреи живут на «оккупированных территориях»

Вашингтон, 29 декабря. Министр просвещения Израиля, лидер партии «Еврейский дом» Нафтали Беннет напомнил американскому журналисту, сколько евреи живут на «оккупированных территориях».

Во время интервью репортер CNN заявил политику, что Израиль даже не соглашается с тем, что речь идет об оккупированных территориях, тогда как все международное сообщество считает их оккупированными.

«Сколько лет американцы живут в Америке? — поинтересовался в ответ Беннет. — Да, именно так.. 300 лет? Сколько лет евреи живут на святой земле? 4000 лет. Так как вы смеете называть Израиля «оккупированными территориями?» — цитирует министра Israinfo.