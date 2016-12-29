Сирия готова к миру: к чему приведут договоренности между оппозицией и САР

Президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению боевых действий в Сирии и началу переговоров по урегулированию военного конфликта. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

По словам главы государства, событие, которое все так долго ждали и над реализацией которого так долго трудились, произошло буквально несколько часов назад.

«Подписаны три документа. Первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской Республики. Второй документ содержит комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию», — сообщил президент Путин на встрече с главами МИД и Минобороны РФ.

Эксперт ФАН, политолог, независимый аналитик, советник президента РФ по политическим вопросам в 1991-1993 гг. Сергей Станкевич также обрадовался столь позитивной новости по сирийскому процессу, однако, по мнению собеседника, не стоит расслабляться.

«Самое сложное сейчас для прогнозирования в Сирии — это сроки. Слишком много участников конфликта. В этой связи риски срыва мирного процесса необычайно велики. Что касается нынешних усилий нашей дипломатии, то сейчас крайне важно в условиях перемирия сформировать переходное правительство национального согласия. Если с ним получится, то урегулирование ускорится. Правительство национального согласия будет формироваться не путем выборов, а путем делегирования от основных действующих сил. Если оно будет сформировано и признано ООН, то все дальнейшие события будут происходить только от имени нового правительства, в том числе и борьба с оставшимися боевиками, — комментирует для ФАН Сергей Станкевич. — Это главный вопрос, над которым бьются наши дипломаты, и надо пожелать им сил и всего самого доброго, потому, что перед ними поставлена трудная и невероятно важная задача. Думаю, что все договоренности будут осуществляться в треугольнике Россия, Турция и Иран, в рамках того процесса, который начат в Астане.

Собеседник ФАН добавил, что необходимо дождаться присоединения к процессу урегулирования сирийского конфликта и Соединенных Штатов.

«Конечно, с администрацией Барака Обамы никакого прогресса мы не добьемся. Они продолжают мешать, главное, чтобы они хотя бы мешали умеренно, а лучше — никак. Когда США присоединятся, они станут главным довеском, даже грузом, который склонит чашу весов в сторону мира, — считает эксперт. — Поскольку новая администрация президента Дональда Трампа присоединится к процессу только в конце января, окончательного перелома в Сирии до Нового года ожидать трудно. Самое главное, что события движутся в нужном направлении, и накануне Нового года мы получили очень положительный импульс путем действий наших дипломатов».

Что касается того, можем ли мы и все сирийцы рассчитывать на уменьшение напряженности и количества атак со стороны террористов в новогодние праздники, собеседник ФАН думает, что «рассчитывать нельзя, но надеяться можно».