Достроенную продолжают штукатурить)

Санкт-Петербург, 29 декабря. Возведение «Зенит-Арены» на Крестовском острове в Петербурге завершилось, однако внутри стадиона вовсю продолжаются отделочные работы.

При этом на вопрос, когда они будут завершены окончательно, работники стадиона ответить затрудняются. «К сожалению, мы не даем никаких комментариев по поводу окончания работ стадиона», - заявил один из сотрудников в комментариях ИА «Политика сегодня».

Так, сиденья на трибунах еще пока в известке, не во всех коридорах изолированы провода, а выкатное поле в некоторых местах не очищено от снега.

Ранее сообщалось, что официальная сдача «Зенит-Арены» должна была состояться еще в понедельник, 26 декабря, однако была перенесена.