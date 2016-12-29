В Дамаске прошли переговоры Асада с делегацией Совфеда и европарламентариями

Москва, 29 декабря. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев рассказал об обсуждении с президентом Сирии Башаром Асадом перемирия в САР.

Косачев отметил, что обсуждал с Асадом соглашение по прекращению огня в Сирии.

«Имели возможность обсудить сегодня предстоящее перемирие с Президентом Асадом непосредственно в Дамаске, где находимся делегацией Совета Федерации вместе с тремя депутатами Европарламента, входящих в состав трех крупнейших политгруппы народников, социалистов и либералов (Италия, Латвия, Эстония)», — рассказал сенатор.

Он обратил внимание, что продолжает работу с делегацией на сирийской базе «Хмеймим». Косачев констатировал, что что соглашение о прекращении огня в САР является важнейшим. Сенатор добавил, что это общая оценка документа.

Ранее стало известно, что с полуночи 30 декабря сирийские войска полностью прекратят боевые действия против сил оппозиции в Сирии.