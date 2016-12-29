ЛНР сообщила о «глупой провокации» ВСУ возле Дебальцево

Луганск, 29 декабря. Украинские военные при попытке забросить диверсантов на территорию ЛНР в районе Дебальцево потеряли убитыми трех бойцов, заявил спикер народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Киевские силовики продолжают попытки решить конфликт силовым путем и провоцируют подразделения Народной милиции ЛНР на открытие ответного огня. В среду украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию ЛНР на Дебальцевском направлении с целью нащупать брешь в обороне народной милиции.

«В результате этой грубой и глупой провокации вооруженные силы Украины лишились троих военнослужащих», — отметил Марочко.

Ранее Газета.Ru сообщила, что войска ЛНР попали под обстрел под Дебальцево.