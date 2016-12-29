ДНР озвучила потери ВСУ при попытке прорыва линии фронта в Донбассе

Донецк, 29 декабря. В результате неудачной попытки прорыва линии обороны сил Донецкой народной республики (ДНР) на мине подорвалась группа украинских диверсантов. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, трое военнослужащих ВСУ погибли.

Как уточнил Басурин, инцидент произошел накануне в районе поселка Крутая Балка Ясиноватского района. Так, при поддержке минометов и стрелкового оружия диверсионно-разведывательная группа противника в составе десяти украинских бойцов попыталась прорвать позиции ополчения ДНР. Трое военнослужащих ВСУ погибли в результате подрыва на минном поле при подходе к позициям ВС ДНР. Замкомандующего отметил. что остальные диверсанты в панике вернулись на исходные позиции.

Ранее представители ополчения ДНР рассказали о том, как обращаются с мирным населением поселка Новолуганское боевики националистического батальона «Донбасс».

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