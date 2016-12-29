Частный врач сделал москвичке смертельный укол лидокаина

Москва, 29 декабря. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти женщины после укола лидокаина в одной из московских частных клиник. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного Главного следственного управления СК РФ Юлия Иванова.



По данным следствия, 36-летняя женщина обратилась за медпомощью в одну из коммерческих организаций. При этом частная клиника не имела необходимой лицензии на оказание неотложной медицинской помощи.

«Прибывший на вызов сотрудник частной клиники ввел женщине инъекцию препарата «Лидокаин». Впоследствии пациентке стало плохо», — пояснила Иванова.

В течение часа у пациентки продолжался приступ, после этого сотрудники частной клиники решили вызвать реанимацию, однако женщину спасти не удалось.