Луганск, 29 декабря. Украинское командование усиливает позиции ВСУ у линии соприкосновения экстремистами «Правого сектора», заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В населенный пункт Счастье, расположенный у линии фронта в Донбассе, прибыли бойцы нацбата «Правый сектор» (организация запрещена в РФ как экстремистская), заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его данным, на позиции киевских силовиков у Станицы Луганской прибыли военные роты спецназа Нацгвардии Украины. «Ситуация на линии соприкосновения существенных изменений не претерпела и остается напряженной», — подчеркнул представитель оборонного ведомства республики. Известно, что за прошедшие сутки украинские военные выпустили по ЛНР порядка 340 снарядов.