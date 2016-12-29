Российские военные в Арктике получат новые комплексы телемедицины

Москва, 29 декабря. Подразделения Восточного военного округа, располагающиеся на острове Врангеля и мысе Шмидта, получили новейшие клинико-диагностические комплексы телемедицины.

Новые медицинские комплексы оснащены рентгенографическими аппаратами, аппаратами ультразвукового исследования, электрокардиографами, анализаторами крови и системами видеосвязи. Медицинское обслуживание военнослужащие будут проходить при помощи новейших комплексов, это расширит спектр предлагаемых услуг и укрепит состояние здоровья личного состава на боевом дежурстве по охране воздушного пространства России.