FAN-TV Лента новостей
Российские военные в Арктике получат новые комплексы телемедицины
Россия

Российские военные в Арктике получат новые комплексы телемедицины

Сегодня 15:13
67

Российские военные в Арктике получат новые комплексы телемедицины

Москва, 29 декабря. Подразделения Восточного военного округа, располагающиеся на острове Врангеля и мысе Шмидта, получили новейшие клинико-диагностические комплексы телемедицины.

Новые медицинские комплексы оснащены рентгенографическими аппаратами, аппаратами ультразвукового исследования, электрокардиографами, анализаторами крови и системами видеосвязи. Медицинское обслуживание военнослужащие будут проходить при помощи новейших комплексов, это расширит спектр предлагаемых услуг и укрепит состояние здоровья личного состава на боевом дежурстве по охране воздушного пространства России.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия готова к миру: к чему приведут договоренности между оппозицией и САР

Сегодня 15:42
33

Семьи боевиков не захотели жить среди «умеренных» в Идлибе и вернулись в Хаму и Дамаск

Сегодня 15:31
101

Порошенко идет в наступление: Михаил Погребинский о войне украинских олигархов

Сегодня 15:02
259

Дейнего: Порошенко до конца 2017 года не протянет, Украину ждут выборы

Сегодня 14:37
162

Держать порох сухим: министр Шойгу и армия России готовы к любым вызовам

Сегодня 13:57
154
Показать еще
Прямая трансляция

Каждому поэту – по вагону: уникальный «Литературный поезд» запустили в питерском метро. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия готова к миру: к чему приведут договоренности между оппозицией и САР

15:42

ФСБ опубликовала видео задержания боевиков ИГИЛ, готовивших теракты в Москве

15:40

Путин запретил чиновникам и силовикам владеть активами через третьих лиц

15:39

ДНР зафиксировала переброску в Донбасс систем «Ураган» для ВСУ

15:32

Семьи боевиков не захотели жить среди «умеренных» в Идлибе и вернулись в Хаму и Дамаск

15:31

ЛНР сообщила о «глупой провокации» ВСУ возле Дебальцево

15:30

Захарова рассказала, что просила у Деда Мороза в детстве

15:29

Литва вручила ноту послу Белоруссии из-за инцидента на «Белорусской» АЭС

15:29

Достроенную продолжают штукатурить)

15:29

ДНР озвучила потери ВСУ при попытке прорыва линии фронта в Донбассе

15:29

В Дамаске прошли переговоры Асада с делегацией Совфеда и европарламентариями

15:17

«Газпром» и Грузия не смогли договориться о транзите газа в Армению

15:13
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия готова к миру: к чему приведут договоренности между оппозицией и САР
Читать
Закрыть