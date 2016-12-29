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Медведев поручил своим заместителям быть в тонусе в новогодние праздники
Политика

Медведев поручил своим заместителям быть в тонусе в новогодние праздники

Сегодня 15:11
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Медведев решил держать своих заместителей в тонусе в новогодние праздники

Москва, 29 декабря. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев потребовал от своих заместителей не расслабляться во время новогодних праздников.

По словам премьер-министра, часто возникают неожиданные проблемы и происшествия.

«Нужно по всем направлениям деятельности, которыми вы сами занимаетесь, держать ситуацию на контроле. Естественно, с министрами быть на связи», — объяснил Медведев.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поведал о том, что расходы на поддержку регионов возрастут до 1,6 триллиона рублей.

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Василий Съедин
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ДНР зафиксировала переброску в Донбасс систем «Ураган» для ВСУ
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