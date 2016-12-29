Эрдоган раскритиковал НАТО за отказ помогать Турции в борьбе с ИГ в Сирии

Анкара, 29 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с критикой на своих союзников по НАТО, объявив, что силы Североатлантического альянса «не оказали даже малейшей поддержке» в противостоянии турецких войск с «Исламским государством» у сирийского города Аль-Баб.

«Мы ваши союзники по НАТО. Как же так получается, что вы поддерживаете террористические организации, а не нас? Эти террористы — ваши союзники по НАТО? Это неприемлемо», — цитирует заявление Эрдогана издание Anadolu.

Напомним, несколько дней назад президент Турции заявил, что обладает прямыми доказательствами спонсирования террористов ИГИЛ (группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) со стороны властей США.