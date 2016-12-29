Пойманную с белым порошком экс-жену Кержакова отпустили из полиции

Санкт-Петербург, 29 декабря. Экс-супруга футболиста Александра Кержакова Екатерина Сафронова отпущена из полиции. Как стало известно Федеральному агентству новостей, стражи порядка записали показания девушки и отпустили ее домой.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Кержакова 29-летняя Екатерина Сафронова была задержана в Приморском районе Петербурга. Девушку задержали в результате оперативной разработки сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Удалось установить, что Сафронова была взята с купюрой достоинством в 10 евро, свернутой в трубочку. На купюре обнаружены следы белого порошка. Сейчас купюра передана на экспертизу.

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