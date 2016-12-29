Эксперты назвали топ-7 самых красивых автомобилей 2016 года

Москва, 29 декабря. Зарубежные эксперты составили топ-7 самых красивых автомобилей, выпущенных в 2016 году.

Одной из самых красивых новинок этого года, по мнению специалистов, стал кроссовер Maserati Levante. Также высоко эксперты оценили внешний вид AMG GT Roadster и AMG GT C Roadster. Отдельное внимание было уделено и кабриолету Mercedes-Maybach S650, презентация которого состоялась в Лос-Анджелесе.

По мнению аналитиков авторынка, также места в топе-7 самых красивых автомобилей этого года заслужили Lamborghini Centenario Roadster, Lexus LC, спорткарр Aston Martin DB11 и Bugatti Chiron.

Ранее сообщалось, что китайская компания Dongfeng объявила о своих планах начать продажу кроссовера DFM AX7 в России уже в первом квартале 2017 года.