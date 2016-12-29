Шойгу знает, что делать: проблемы и победы ВС РФ 2016 года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу убежден, что боевые возможности российской армии растут. Год 2016-й выдался для России сложным. В условиях продолжающегося наращивания боевого потенциала армий стран НАТО в Европе и непрекращающейся с 20 сентября 2015 года кампании в Сирии ОПК и Вооруженные силы РФ смогли достигнуть впечатляющих результатов в деле укрепления обороноспособности нашего государства.

Определенные итоги этой напряженной деятельности были озвучены 22 декабря 2016 года во время расширенного заседания Коллегии министерства обороны Российской Федерации.

В условиях новой холодной войны

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу четко обрисовал новые внешнеполитические угрозы, потребовавшие от ОПК и ВС РФ в уходящем году адекватной ответной реакции.

В частности, министр обороны особо отметил возрастание роли военной силы в международных отношениях и отказ стран НАТО от совместных с Россией действий против международного терроризма. Мало того. Североатлантический альянс фактически объявил РФ главной угрозой миру и под этим предлогом увеличил свой военный бюджет до суммы 918 миллиардов долларов.

Июльский саммит НАТО в Варшаве де-факто закрепил переход Вооруженных сил блока НАТО от проведения «миротворческих» и «антитеррористических операций» к концепции «глобального сдерживания» РФ. Руководство Североатлантического блока приняло решение в следующем году в Прибалтике и Польше развернуть 4 усиленные батальонные тактические группы, а на территории нескольких стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду американских сухопутных войск.

США запустили программу модернизации ядерных авиабомб и мест их хранения в Европе. Одновременно американцы вывели систему ПРО в Европе на уровень начальной оперативной готовности. Пусковые установки Мк 41 позволяет скрытно, после небольшой доработки, разместить в них крылатые ракеты Tomahawk.

Параллельно с этим продолжалась активизация разведывательной деятельности стран НАТО вблизи российских границ. Так, по словам Сергея Шойгу, за 10 лет общее количество полетов разведывательной авиации НАТО в приграничной зоне выросло почти в 3 раза, а на юго-западе России — в 8 раз. Для сравнения: в 90-х годах таких полетов было 107, в 2000-х — 298, в 2016 году их насчитывалось уже 852. Это вынудило ВКС РФ на 61% увеличить количество вылетов истребительной авиации для предотвращения нарушений российского воздушного пространства на Балтике, в Черном море и в Арктике.

Еще один красноречивый показатель — за 2016 год страны НАТО почти в 2 раза нарастили интенсивность своих военных учений. Сценарий учений чаще всего один. Как в «добрые старые» времена «Холодной войны» НАТО вновь готовится противостоять «лавине с Востока». Правда, на сей раз, по мнению Запада, эта «лавина» будет действовать рамках концепции некой «гибридной войны».

Производственные трудности и боевая учеба

Добавим к этим факторам еще пару проблем, «по наследству» доставшихся в 2016 году ОПК и ВС РФ от года 2015-го: сворачивание и откладывание на более отдаленный срок отдельных НИОКР из-за недофинансирования и не в полной мере реализованную программу по импортозамещению. В частности, не удалось до конца преодолеть последствия разрыва военно-технического сотрудничества с Украиной. Последствиями этого стали серьезные проблемы с получением двигателей для вертолетов Ми-26 и корабельных газотурбинных установок.

Негативное влияние отсутствия собственного налаженного производства ГТУ на динамику обновления корабельного состава ВМФ России признал и заместитель министра обороны России Юрий Борисов: «Безусловно, нам пришлось скорректировать и свои планы. Пришлось сдвинуть вправо вторую тройку сторожевых кораблей на «Янтаре», планы по созданию фрегатов — кораблей дальней морской зоны».

Увы, продолжает иметь место срыв предприятиями ОПК сроков поставок. Из-за этого в 2016 году войска не смогли получить 49 единиц основных образцов оружия и техники…

Как известно, мало иметь оружие. Надо еще уметь им пользоваться. В целях повышения уровня боевой подготовки, МО РФ осуществило за 2016 год обширный комплекс учебно-боевых мероприятий.

С задействованием всех военных округов, видов вооруженных сил и родов войск, органов власти и отдельных невоенных структур было проведено пять внезапных комплексных проверок боеготовности. Центральным событием программы проверок боеготовности следует считать стратегическое командно-штабное учения «Кавказ-2016», проведенные в сентябре 2016 года на территории Южного и Северо-Кавказского военных округов. Деталь, позволяющая оценить размах этих КШУ: в ходе «Кавказа-2016» соединения из состава четырех армий были оперативно переброшены на полигоны в 2,5 тысячах километров от мест своего постоянного базирования. На разных этапах учений к их проведению привлекались в общей сложности почти 120 тысяч военнослужащих.

Всего за 2016 год МО РФ провело 3630 учений разного уровня, в том числе 1250 межвидовых. Наглядное представление о масштабности столь напряженной боевой подготовки дают следующие показатели. В ВДВ число прыжков с парашютом увеличилось на 5%. По сравнению с 2015 годом годовой налет пилотов военной авиации в 2016-м вырос на 21%, наплаванность экипажей кораблей ВМЯ – на 70%. За тот же период количество однородных тактических корабельных групп увеличилось на 27%. Самолеты дальней авиации в течение года совершили 17 вылетов, целью которых было патрулирование акваторий Северного, Норвежского, Черного, Японского и Желтого морей. Корабли и суда ВМФ выполнили 121 поход в Арктику, Центральную и Северную Атлантику, а также в бассейн Карибского моря. Четвертый год подряд продолжается постоянное присутствие оперативного соединения ВМФ в Средиземном море.

Полигон под названием «Сирия»

Учились ВС РФ в 2016 году не только на мирных полигонах. В конце концов, наиболее заметным событием в жизни Вооруженных сил РФ в 2016 году стало продолжение их участия в боевых действиях на территории Сирии. Вызванная к жизни геополитическими причинами, включающими необходимость борьбы с террористическим «Исламским государством» (запрещено в РФ), сирийская кампания носит характер большой комплексной проверки для МО РФ.

С 30 сентября 2015 года по 21 декабря 2016-го ВКС РФ выполнили почти 19 тысяч боевых вылетов, в ходе которых была проведена 71 тысяч ударов по объектам террористов. По официальным данным МО, ходе этих ударов оказались ликвидированными 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов,1500 единиц военной техники, 35 тысяч боевиков, включая 204 полевых командира.

При непосредственной помощи ВС РФ у террористов в качестве трофеев удалось изъять 448 танков и других боевых бронированных машин, 57 ракетных систем залпового огня и 418 самодельных РСЗО, 410 минометов и более 28 тысяч единиц стрелкового оружия. Специалистами Международного противоминного центра Вооруженных Сил было очищено и обезврежено 26 853 взрывоопасных предмета на 1420 гектарах.

В интересах действующей на территории Сирии группировки ВС РФ была развернута соответствующая инфраструктура на авиабазе «Хмеймим» и в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Для руководства боевыми действиями в Сирии силами МО РФ была развернута многоуровневая современная система управления, дополненная комплексом средств космической, радиотехнической, воздушной, инструментальной и агентурной разведки.

За счет регулярной ротации, боевой опыт в Сирии получили 84% летного состава ВКС России.

К настоящему времени через сирийский «полигон» прошло 162 новых и модернизированных образца российского вооружения и техники: многоцелевые тяжелые истребители поколения «4+» Су-30СМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики поколения «4+» Су-34, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, крылатые ракеты воздушного базирования Х-555 и Х-101, корректируемые авиабомбы со спутниковым наведением КАБ-500С, малые ракетные корабли проекта 21631, СКР проекта 11661, фрегат проекта 11356, дизель-электрические подводные лодки проекта 636, корабельный ракетный комплекс «Калибр», береговой ракетный комплекс «Бастион», комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», ударные вертолеты Ми-28Н и Ка-52 и т.д. Впервые принял участие в боевых действиях тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» со своей палубной авиагруппой.

Не всегда опыт использования тех или иных образцов техники и вооружения в реальных боевых условиях оказывался положительным. Были выявлены недостатки, которые не проявлялись ранее в ходе полигонных испытаний. До их устранения МО РФ приняло решение приостановить закупку 10 образцов вооружения.

Также с учетом сирийского опыта был доработан дивизионный комплект единой системы управления войсками и оружием в тактическом звене. Процитируем Сергея Шойгу: «Это позволило сократить время на принятие решения и планирование боя командиром и штабом».

Имидж улучшается – укомплектованность растет

Вернемся, однако, из Сирии в Россию. Несмотря на множество нюансов, серьезно осложнявших военное строительство, ОПК и ВС РФ смогли добиться за 2016 год достаточно многого.

Пожалуй, самый главный успех — это продолжающееся укрепление положительного имиджа Вооруженных сил. Граждане РФ перестали бояться служить в армии. Мало того, службой в армии начали гордиться. Понятно, что это произошло не в 2016 году, а раньше. Но результаты этого успеха ВС РФ в полной мере стали пожинать именно в уходящем году.

Например, укомплектованность армии личным составом в 2016 году была доведена до 93% от требуемого количества. Для сравнения, в 2014 году эта цифра составляла 90,5%, а в 2015-м – 92%. Продолжался рост численность военнослужащих-контрактников. В 2014-м их насчитывалось 295 тысяч, в 2015-м — 352 тысячи и это был замечательный показатель. Впервые в истории Вооруженных сил РФ количество контрактников в армии превысило численность призывников. В 2016 году военнослужащих-контрактников насчитывалось уже 384 тысяч человек, что позволило ВС РФ впервые в их истории осуществить полный перевод сержантского состава на контрактную основу.

В сухопутных войсках на протяжении всего года продолжалось активное формирование новых соединений. В частности, были созданы десять новых соединений, включая одну танковую и четыре мотострелковые дивизии. На западном оперативном направлении де-факто впервые с 1991 года была создана группировка сухопутных войск, способная осуществлять полноценное прикрытие госграницы.

В составе воздушно-десантных войск в 2016 году появились три новых разведывательных батальона. Появление в составе ВДВ шести танковых рот показало, что МО заметно откорректировало свои взгляды на концепцию использования воздушно-десантных частей в пользу их «утяжеления». Знаменитый 45-й отдельный гвардейский орденов Кутузова и Александра Невского полк специального назначения ВДВ закончил свое развертывание в бригаду. Успешный опыт 45-го полка ВДВ, в штат которого была введена группа РЭБ и группа с беспилотными летательными аппаратами, подтолкнул руководство МО РФ сформировать в ВДВ две роты радиоэлектронной борьбы и две, оснащенные беспилотниками.

Заметно повысился уровень боеготовности РВСН. Количество боеготовых пусковых установок удалось довести до 99% от имеющихся. При этом более 96% ракетных комплексов готовы к немедленному выполнению пуска.

Важнейшим фактором, влияющим на боеспособность РВСН, является своевременное предупреждение о нападении противника. По этой причине в 2016 году очень много внимания было уделено наращиванию возможностей системы предупреждения о ракетном нападении. В Орске, Барнауле и Енисейске были завершены госиспытания РЛС семейства «Воронеж». В Барановичах, Мурманске и Печорах была проведена модернизация уже имеющихся РЛС. Итогом этих работ стало создание впервые в истории России сплошного радиолокационного поля системы предупреждения о ракетном нападении.

«Ярсы», «Арматы» и научные роты

На протяжении 2016 года активными темпами с опережением графика продолжалось перевооружение ВС РФ. Если в 2015 году доля современного вооружения и техники в частях постоянной готовности составляла 47%, то в 2016-м этот показатель составлял уже 58,3%. Процент исправной техники за тот же период вырос с 89 до 94.

В 2015 году СЯС России получили 35 МБР, в 2016-м — уже 41 МБР. Это позволило за год увеличить долю современного оружия в этой сфере с 55% до 60%. На боевое дежурство были поставлены четыре полка комплекса «Ярс» в стационарном и подвижном исполнении, а военно-морской флот начал эксплуатацию РПКСН четвертого поколения К-551 «Владимир Мономах» (уже третий корабль проекта 955 «Борей»). Авиационная компонента ядерной триады пополнилась двумя модернизированными самолетами Ту-160 и двумя Ту-95МС.

Сухопутные войска в 2016 году получили 2930 единиц нового или модернизированного оружия и техники, благодаря чему доля новых образцов в частях достигла 42%. В течение года поставки новой техники позволили переоснастить две ракетные бригады, две зенитные ракетные бригады, два зенитных ракетных полка, одну бригаду специального назначения, три артиллерийских дивизиона, двенадцать мотострелковых и танковых батальонов.

В 2016 году ОПК продолжал испытания новых образцов военной техники и вооружения, разработанных в интересах сухопутных войск. Так, например, согласно ранее утвержденным планам, продолжались работы над тяжелой гусеничной унифицированной платформой (ТГУП), известной под шифром «Армата». 8 сентября 2016 года «Уралвагонзавод» начал поставки в российскую армию созданного в рамках концепции ТГУП основного боевого танка Т-14. В конце года ОАО «766-е управление производственно-технологической комплектации» заканчивало войсковые испытания боевого многофункционального роботехнического комплекса «Уран-9». В первой половине 2016 года концерн «Калашников» начал войсковые испытания нового 5,45-мм автомата АК-12.

Интересно, что научными изысканиями в интересах ВС РФ занимаются не только предприятия ОПК, но и сами Вооруженные силы. Речь идет об относительно недавно созданных научных ротах. Напомним, что научные роты ВС РФ являются штатными подразделениями Вооруженных Сил, предназначенными для выполнения конкретных научно-прикладных задач по заказу и в интересах органов военного управления. Профиль научно-исследовательских работ для каждой научной роты определяется руководителями заинтересованных центральных органов военного управления. Научная рота осуществляет прикладные научные исследования по приоритетным и перспективным направлениям развития и применения ВС РФ. Согласно информации, озвученной министром обороны, с 2013-го по 2016 год научными ротами зарегистрировано 30 изобретений и несколько десятков рационализаторских предложений.

Перейдем к ВКС, где наблюдается снижение количества поступающих в войска современных летательных аппаратов всех классов и типов. Если в 2015 году ВКС получили их почти 250 единиц, то в 2016-м лишь 139. Зато в зенитные соединения ВКС были поставлены четыре полковых комплекта ЗРК С-400, 25 ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и 74 РЛС. В результате этих поставок доля новой техники в ВКС составила 66%, исправность авиационной техники — 62%.

Очень быстрыми темпами продолжается насыщение ВС РФ беспилотными летательными аппаратами. За год было сформировано 36 новых соединений, задачей которых является эксплуатация БПЛА. Общее количество БПЛА в ВС РФ за год увеличилось с 1,72 тысяч до более 2 тысяч. В полтора раза увеличилась интенсивность эксплуатации БПЛА.

Флот, управление, деньги

К сожалению, продолжает наблюдаться существенное отставание по оснащенности новой техникой Военно-морского флота. Впрочем, за год доля новой техники в ВМФ выросла с 39% до 47%. Это произошло за счет передачи в состав флота 24 новых надводных кораблей и судов, а также двух многоцелевых подводных лодок.

В ВДВ доля новых вооружений и техники за год выросла с 41% до 47%. В частности, 137-й гвардейский парашютно-десантный полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии получил первый батальонный комплект БМД-4М.

За год были заметно повышены возможности Национального центра управления обороной Российской Федерации. Организовано круглосуточное осуществление мониторинга и координация шести с половиной тысяч мероприятий Плана деятельности Вооруженных Сил. Информационная платформа Национального центра позволила объединить в единую систему межведомственного взаимодействия 73 федеральных органа исполнительной власти, органы власти всех 85 субъектов РФ, 1320 государственных корпораций и предприятий ОПК. В три раза повысилась оперативность принятия решений по критически важным вопросам. Впервые удалось создать единое защищенное информационное пространство на федеральном, региональном и местном уровнях. При этом существенно улучшились характеристики систем обработки данных, что закономерно. Напомним, суммарная вычислительная мощность суперкомпьютера, установленного в Центре, в несколько раз превосходит аналогичные устройства в вооруженных силах иностранных государств.

Хочется упомянуть и о таком обычно остающимся «за кадром» обсуждений деятельности ВС РФ моменте, как улучшение системы финансирования гособоронзаказа (ГОЗ). Создание по поручению президента России Владимира Путина системы контроля над использованием средств ГОЗ, по словам Сергея Шойгу, концептуально изменило информированность Минобороны как государственного заказчика. МО получило возможность проводить более эффективную авансовую политику, перейдя на поквартальное авансирование исполнения ГОЗ в соответствии с производственно-технологическим циклом.

В 2016 году в интересах МО РФ было построено 2550 зданий и сооружений общей площадью 2 миллиона 700 тысяч квадратных метров, что на 18% превышает показатели прошлого года.

Лаконичный, но красноречивый итог всех годичных усилий ОПК и ВС РФ выглядит так: в 2016 году Вооруженные Силы обеспечили рост боевых возможностей на 14% и заданный уровень поддержания обороноспособности страны.