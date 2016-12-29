Лавров надеется, что администрация Трампа присоединится к переговорам по Сирии

Москва, 29 декабря. Глава российского МИД Сергей Лавров надеется, что администрация Дональда Трампа после его инаугурации станет еще одним участником мирных переговоров по Сирии.

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с российским президентом Владимиром Путиным по обсуждению достигнутых соглашений о прекращении огня в САР, прокомментировал возможность для США присоединиться к переговорам. «Хотел бы выразить надежду, что когда администрация Дональда Трампа приступит к своим обязанностям, они тоже смогут присоединиться к этим усилиям (по урегулированию сирийского кризиса) с тем, чтобы мы работали в одном направлении дружно и коллективно», — заметил высокопоставленный дипломат.