Шойгу: Россия и Турция выступили гарантами перемирия в Сирии

Москва, 29 декабря. Россия и Турция гарантируют наступление перемирия в Сирии. Об этом в четверг заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, Минобороны РФ открыло горячую линию с Анкарой для более тесного взаимодействия.

«Минобороны подготовило горячую линию для поддержания взаимодействия с турецкой стороной, вместе с Россией выступающей гарантом соблюдения режима прекращения огня и соблюдения достигнутых договоренностей», — отметил Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. Согласно предварительной информации, договоренность предполагает прекращение огня с 29 декабря. Данное соглашение не распространяется на боевиков террористических группировок.