Сирия: армия Асада объявила о прекращении боевых действий

Дамаск, 29 декабря. Начиная с полуночи по московскому времени 30 декабря сирийские войска полностью прекратят боевые действия против сил оппозиции на всей территории Сирии. Соответствующие сведения распространило командование Вооруженных сил Сирии.

«После побед и успехов, достигнутых Вооруженными силами Сирии по ряду направлений, командование объявляет о полном прекращении боевых действий на всей территории Сирийской Арабской Республики с 00.00 по московскому времени 30 декабря», — приводит текст заявления ВС САР агентство SANA.

Напомним, ранее президент Путин объявил о том, что сегодня стало известно о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии.