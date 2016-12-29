Дети городов Хмеймим и Алеппо получат новогодние подарки с полуострова Ямал

Салехард, 29 декабря. Жители полуострова Ямал присоединились к всероссийской акции «Дети РФ — детям Сирии» и собрали для маленьких обитателей Хмеймима и Алеппо новогодние подарки.

Общая сумма собранных на Ямале средств составила более трех миллионов рублей, сообщает администрация Ямало-ненецкого автономного округа. На эти средства для детей Сирии были подготовлены 500 посылок, подарочные коробки содержат сладкие сюрпризы и теплую одежду. Подарки переданы представителям министерства обороны РФ, груз будет доставлен военно-транспортным бортом на российскую базу «Хмеймим» в ближайшее время.