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Дети городов Хмеймим и Алеппо получат новогодние подарки с полуострова Ямал
Россия

Дети городов Хмеймим и Алеппо получат новогодние подарки с полуострова Ямал

Сегодня 14:54
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Дети городов Хмеймим и Алеппо получат новогодние подарки с полуострова Ямал

Салехард, 29 декабря. Жители полуострова Ямал присоединились к всероссийской акции «Дети РФ — детям Сирии» и собрали для маленьких обитателей Хмеймима и Алеппо новогодние подарки.

Общая сумма собранных на Ямале средств составила более трех миллионов рублей, сообщает администрация Ямало-ненецкого автономного округа. На эти средства для детей Сирии были подготовлены 500 посылок, подарочные коробки содержат сладкие сюрпризы и теплую одежду. Подарки переданы представителям министерства обороны РФ, груз будет доставлен военно-транспортным бортом на российскую базу «Хмеймим» в ближайшее время.

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Алексей Громов
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