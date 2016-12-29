Космические запуски России в 2017-м: год нового прорыва

29 Декабря 2016 16:53 50

Пусковая программа Роскосмоса на 2017 год будет удвоена. Об этом сообщил глава российской космической госкорпорации Игорь Комаров.

«Пусковая программа на следующий год предусмотрена с серьезным увеличением, — заявил Комаров, отметив, что это свидетельствует о тех больших задачах, которые стоят перед отраслью. — В следующем году нам предстоит фактически двукратное увеличение количества пусков, мы это знаем, понимаем всю ответственность, которая с этим связана».

Сложный декабрь, бурный январь

Конец уходящего года в первом приближении выглядел достаточно мрачно для дальнейших перспектив российской космонавтики. Предыдущие тринадцать лет Россия уверенно удерживала пальму первенства по количеству космических запусков, а в 2016 году впервые в истории США и Китай разделили первое и второе места, произведя по 22 пуска — в то время, как Россия смогла запустить всего лишь 17 ракет-носителей. Кроме того, вплоть до декабря 2016 года эта неприятная ситуация все-таки была несколько смягчена тем, что впервые за долгие годы российские старты шли «без сучка и задоринки». Но и тут конец года оказался не в пользу России — в декабрьском пуске грузового космического корабля «Прогресс МС-04» была потеряна полезная нагрузка, а расследование причин аварии пока что не выявило окончательной причины катастрофы.

Другие российские космические новости тоже окрашивали происходящее в российской космонавтике в еще более мрачные тона — экипаж российского сегмента МКС было решено сократить с трех человек до двух, в следующем году число грузовых «Прогрессов» к МКС было сокращено, неясность сохранялась и касательно запусков новой ракеты «Ангара», производство которой с трудом налаживается в Омске. Вышли наружу финансовые и организационные проблемы головного предприятия российского космического агентства — центра им. Хруничева, в 2016 году не стартовала ни одна целиком российская межпланетная станция, а новый модуль «Наука» для МКС был вновь был отложен к запуску.

С другой стороны, уже озвученная программа «Роскосмоса» на 2017 год не может не радовать. Как заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, в 2017 году планируется провести 23 пуска с космодромов, используемых Россией: 15 пусков с космодрома «Байконур», шесть запусков ракет с северного Плесецка и еще два запуска — с космодрома «Восточный». Кроме того, два или три запуска ракет-носителей «Союз» состоятся с Гвианского космического центра. Эти запуски формально не идут «в зачет» России, но осуществляются российскими ракетами и с пускового комплекса, построенного при активном участии нашей страны. Так, в частности, в 2016 году с помощью российских «Союзов» было осуществлено два запуска из французской Гвианы, что формально довело количество стартов российских ракет-носителей до 19.

При этом, согласно заявлениям Комарова, «проседание» по пускам в 2016 году намереваются начать компенсировать уже в январе 2017 года, когда запланированы запуски казахского Байконура и Гвианского космического центра. Космодром «Плесецк» начнет активную работу по запускам уже в феврале, а на новом космодроме «Восточный» присоединятся к общей программе запусков в середине года после проведения необходимых работ по доводке и достройке пускового оборудования.

Только вперед, «меняя коней»

Говорят, что тенденции видятся на расстоянии. В истории освоения космического пространства, судя по всему, самым печальным и провальным был отнюдь не 2016-й, а 2004 год, когда во всем мире произвели всего лишь 55 космических запусков (Россия тогда произвела 23 пуска). С тех пор количество стартов только растет и уже увеличилось до 85 запусков. Интересна и ситуация с аварийностью ракет-носителей: несмотря на более чем полуторакратный рост числа запусков, общая аварийность ракет падает — в 2016 году произошло лишь три аварии ракет, столько же, сколько и в «провальном» 2004-м.

За прошедшие 10 лет изменилась и первая тройка космических держав. С начала 2010-х годов Китай перешел в стадию бурного роста числа запусков: с восьми в 2004-м к 22 запускам в 2016-м. Кроме того, в Китае в настоящее время разрабатывается совершенно новая линейка ракет-носителей «Чанчжэн» («Великий поход») модификаций 5,6,7. Первый запуск тяжелой китайской ракеты «Чанчжэн-5», аналога российских ракет «Ангара» и «Протон», уже состоялся в этом году, а на 2017 год китайцы запланировали два запуска своей тяжелой «пятерки». Новые китайская легкая («Чанчжэн-6») и средняя («Чанчжэн-7») ракеты тоже апробированы тестовыми запусками в 2015-2016 годах и в пятилетку 2016-2021 годов должны заменить для Китая старую серию ракет «Чанчжэн-2», построенную еще на основе МБР, использовавших высокотоксичное топливо, схожее с топливом российского «Протона».

Если Китай осуществит свои планы по новым ракетам, то к 2020 году он сможет запускать по 30 ракет в год. В этом случае Китай будет соревноваться за первое место по количеству пусков. Это, в общем-то, неудивительно для страны, чья экономика стала второй в мире по размеру еще в 2010 году и первой по ВВП, пересчитанному по паритету покупательной способности (ППС), в 2014-м. При этом Китай фактически догоняет Россию и США в космосе, компенсируя обширной программой запусков последних лет предыдущее отставание во многих программах.

Второй лидер в количестве космических пусков США демонстрируют иную динамику. График пусков США не показывает серьезного роста, колеблясь в диапазоне 12-24 пуска в период с 2004 по 2016 год, но на фоне этого в Соединенных Штатах произошло качественное изменение моделей ракет-носителей, даже превосходящее по масштабам китайское. Фактически за прошедшие тринадцать лет США ушли от «государственного» космоса, передав большую часть пусковых подрядов частным компаниям, которые разработали новые носители для запусков в коммерческих целях.

Основным, хотя отнюдь не единственным игроком на этом новом коммерческом рынке, является американская компания SpaceX, которая начала с нескольких запусков в год в интересах NASA, а теперь уже заключила большое количество коммерческих контрактов. Из 22 американских запусков в 2016 году SpaceX осуществила девять. На 2017 год SpaceХ запланировала очень амбициозный график запусков: 24 пуска своей средней ракеты Falcon 9 и два запуска новой ракеты-носителя — Falcon Heavy, которая должна вывести SpaceX в новый сегмент тяжелых ракет-носителей. Интригой тут остается лишь то, насколько начальные обещания SpaceX воплотятся в жизнь — несмотря на растущий портфель подтвержденных заказов, компания пока что не смогла до конца побороть последствия сентябрьского взрыва ракеты Falcon 9 и, скорее всего, снова отметится массовым переносом сроков запусков, как это случалось и ранее. Однако даже при таком негативном сценарии можно предположить, что в следующем году США снова увеличат количество запусков, выйдя на уровень в 25-30 пусков по всем компаниям и моделям ракет-носителей.

Россия тоже «меняет коней»!

А что же Россия? Как ни странно, наше третье место по запускам в 2016 году является следствием одного печального факта, одного нейтрального, и, как это ни парадоксально, двух хороших.

Первый, уже косвенно упомянутый и печальный, состоит в том, что основной тяжелой ракетой-носителем в российском арсенале остается все тот же, пусть и глубоко модернизированный, но уже устаревший «Протон», который к тому же страдает от постоянных вопросов с качеством сборки. Начиная с 2010 года на «Протонах» стабильно происходило по одной аварии в год — и лишь 2016 год пока что стал условно-счастливым исключением, хотя июньский запуск «Протона» с аппаратом Intelsat-31 снова чуть не закончился аварией, а декабрьский запуск «Протона» со спутником связи EchoStar 21 перенесли на январь из-за производственного брака в одном из рулевых двигателей ракеты.

Если эти проблемы «Протона» будут устранены в 2017 году, а еще лучше, если будут ускорены работы по новой, идущей ему на смену «Ангаре-5», то Россия вполне сможет вернуть себе лидерство в запусках спутников на геостационарную орбиту, что сегодня является основным рынком коммерческих запусков. Однако даже в текущих условиях судьба «Протона» отнюдь не столь безнадежна — на сентябрьской конференции с Владимиром Путиным глава Роскосмоса Комаров сообщил, что заключены контракты на 10 пусков «Протона» в 2018-2019 годах.

Второй факт, который, как и в случае Китая и США, надо воспринимать нейтрально и даже оптимистично — сегодня в России идет массовая замена старых ракет-носителей на новые, и дело тут не только в «Протоне» и идущей ему на смену «Ангаре-5». В России перестали запускать старые легкие «Космосы» и «Циклоны», в ближайшее время закончится карьера МБР «Воевода», которую запускают в конверсионном варианте ракеты-носителя «Днепр». Уже в 2016 году эти легкие спутники начали концентрировать на новых ракетах «Союз-2.1в» и «Ангара-1.2», либо запускали на еще более грузоподъемных, классических «Союзах». Таким образом, падение количества пусков в этом сегменте отнюдь не привело к уменьшению полезной нагрузки на орбите.

Наконец, о хорошем.

Во-первых, в России закончилось формирование крупных спутниковых группировок. Система ГЛОНАСС полностью развернута и нуждается в новых пусках только на поддержание группировки. Так, в 2016 году для целей такого поддержания запущено всего два спутника и, скорее всего, такой уровень запусков спутников ГЛОНАСС сохранится и в дальнейшем.

Во-вторых — российские спутники стали гораздо надежнее и долговечнее. В прошлые годы Россия была вынуждена запускать спутники связи «Стрела» («Родник», «Гонец») просто пачками — они существовали на своих орбитах не более года. Для сравнения: в 2016 году в интересах этого направления не проведено ни одного запуска, так как эта группировка сформирована в избыточном составе, и ее пока не нужно пополнять.

Такая же ситуация сложилась и со спутниками фоторазведки и дистанционного зондирования местности: до недавнего времени на орбите у России летали весьма допотопные разведывательные, метеорологические и геофизические спутники с пленочными (!) фотоаппаратами. Для возвращения отснятой фотопленки на Землю использовались специальные небольшие спускаемые капсулы, их число было ограничено, в силу чего такой спутник просто конструктивно не мог работать дольше нескольких месяцев. А сегодняшние военные «Персоны», «Барсы» и гражданские «Ресурсы» спокойно работают на орбите годами, теперь просто пересылая цифровые фотографии по радиоканалу. Данная группировка спутников уже не требует постоянной поддержки и замены выбывающих аппаратов.

Поэтому практически все запуски и 2016-го, и 2017 года — это запуски новых спутников, начало новых программ космических исследований и в России, и даже в целом в мире.

В силу вышесказанного можно и в самом деле утверждать: 2017 год в России будет не только юбилейным, но и реально прорывным!