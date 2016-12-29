Путин ратифицировал соглашение о беспошлинных поставках нефти в Киргизию

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов между Россией и Киргизией. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение дает возможность осуществлять беспошлинные поставки российского сырья в Киргизию. Документ предусматривает согласование объемов внутреннего потребления нефти Киргизией до начала каждого календарного года, после чего стороны утверждают индикативные (прогнозные) балансы нефти на следующий год с учетом роста экономики.

Стоит отметить, что соглашение запрещает реэкспорт нефтепродуктов, поставляемых из РФ в Киргизию без взимания вывозных таможенных пошлин.