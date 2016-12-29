Шойгу: Перемирие в Сирии поддержали силы, составляющие ядро оппозиции

Москва, 29 декабря. Подписавшие соглашение о прекращении огня в Сирии группировки представляли ядро оппозиции, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой страны Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

По данным оборонного ведомства, более 60 тысяч боевиков подписали соглашение с правительством Сирии.

«Министерство обороны в течение двух месяцев при посредничестве Турции вело переговоры с лидерами формирований сирийской оппозиции, — рассказал Шойгу. — Данные формирования контролируют большую часть территории центральной и северной частей Сирии, на которые не распространяется власть Дамаска».

По словам российского министра, в переговорах участвовали наиболее влиятельные командиры семи оппозиционных формирований в Сирии.

Читайте также: Сирия новости 29 декабря 2016: в Хомсе уничтожена группа террористов ИГ, ВКС РФ ликвидировала лидеров ССА в Дамаске