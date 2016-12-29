В Петербурге задержали мужчину, срубившего ель в Павловском парке

Санкт-Петербург, 29 декабря. Полиция Петербурга задержала мужчину, который срубил ель в заповедном Павловском парке. Нарушитель действовал ночью, однако все же не смог избежать свидетелей.

Один из местных жителей увидел, как петербуржец орудует топором, проследил за ним, а после позвонил в полицию, сообщив о приметах черного лесоруба и назвав номер автобуса, на котором тот уехал.

«28 декабря в 00:10 нарядом группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Колпинскому району в рамках операции «Лес» задержали 23-летнего гражданина», — отметили в правоохранительных органах.

Стражи правопорядка уже составили административный протокол по статье «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников и лиан», пишет «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».