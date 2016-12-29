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Лавров назвал «большую восьмерку» междусобойчиком, исчерпавшим себя
Политика

Лавров назвал «большую восьмерку» междусобойчиком, исчерпавшим себя

Сегодня 14:42
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Лавров назвал «большую восьмерку» междусобойчиком, исчерпавшим себя

Москва, 29 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что формат G8 себя исчерпал и Москва видит более перспективным ведение диалога с ведущими странами на более эффективных площадках, к примеру, в рамках G20.

Глава отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил сегодня, что необходимости в формате Большой восьмерки больше нет, поскольку G8 по мнению Москвы утратила свой вес. «По сути, «семерка» играет роль своего рода «междусобойчика», не поспевающего за темпом стремительно меняющегося мира»,  — подчеркнул высокопоставленный дипломат. Лавров также добавил, что многие участники данного «клуба больны антироссийским синдромом». Глава МИД РФ резюмировал, что более эффективной площадкой для переговоров является G20.

 

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Ирина Селезнева
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