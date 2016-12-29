Путин перевел бывшего замглавы Минобороны на работу в МИД

Москва, 29 декабря. Бывший заместитель министра обороны Анатолий Антонов назначен на пост замглавы МИД РФ. Указ об этом уже подписал президент РФ Владимир Путин, освободив Антонова от занимаемой должности.

Документ был опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, пост заместителя министра обороны Антонов занимал с февраля 2011 года. В этой должности он курировал сферу международного военного сотрудничества, а также занимался организацией контактов Минобороны РФ с оборонными министерствами других стран.