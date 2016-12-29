Минстрой РФ объяснил застройщикам, каким должно быть жилье для инвалидов

Москва, 29 декабря. Министерство строительства и ЖКХ утвердило альбомы, содержащие типовые проектные решения для адаптации жилых домов под нужды маломобильных групп населения (МГН) и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с требованиями Свода правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Новые рекомендации по проектным решениям передали застройщикам. За минувшие шесть лет доля удобных для инвалидов общественных и жилых зданий возросла 54% до 82%. Но многие дома по-прежнему нуждаются в переоборудовании, говорить о создании полностью безбарьерной среды пока еще рано.

Аналитики «Метриум Групп», ссылаясь на нормативы, заявила, что квартира, в которой будет проживать инвалид (в частности, колясочник), должна обладать рядом особенностей. Минимальная жилая площадь квартиры должна составлять 12 квадратных метров, для трудоспособного гражданина — 16 метров, сообщает «Свободная пресса».

В местах общего пользования тамбуры и дверные проемы должны иметь габариты, достаточные для того, чтобы гражданин в инвалидной коляске мог свободно в них проезжать. Оповещатели пожарной тревоги должны иметь не только звуковой (для слабовидящих), но и световой модуль (для слабослышащих людей). Словом, власти вовремя обратили внимание на эти необходимые вещи.