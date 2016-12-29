Шойгу: Режим прекращения огня в Сирии вводится с полуночи 30 декабря

Москва, 29 декабря. Режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Владимир Владимирович, тогда мы с Вашего позволения подтверждаем режим прекращения огня с 00:00 30 числа», — сообщил Шойгу.

Ранее Владимир Путин заявил, что договоренности по Сирии требуют пристального внимания и терпения и являются очень хрупкими, передает НСН.

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