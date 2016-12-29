Более 70% стратегических лекарственных средств производятся в России

Москва, 29 декабря. В текущем году российское производство из перечня стратегических лекарственных средств приходилось на 76% препаратов, заявил финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин.

Нигматуллин рассказал о росте в России производства стратегических лекарственных средств. Он перечислил ряд фактор, которые оказали наиболее серьезный эффект на эту статистику.

«Во-первых, позитивное воздействие на отрасль оказало принятие еще в 2009 году программы развития отечественной фармацевтической промышленности, которая действует до 2020 года, — цитирует эксперта газета «Известия». — Во-вторых, для более глубокой локализации производств были изменены процедуры госзакупок. В-третьих, сам список ЛС кардинально пересматривался, само собой, есть и риски некорректной отчетности по локализации».

Он также подчеркнул, что увеличить производство помогло и ослабление рубля. Он объяснил, что оно стало более выгодным, несмотря даже на высокую импортную составляющую в себестоимости товара.