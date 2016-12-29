FAN-TV Лента новостей
Более 70% стратегических лекарственных средств производятся в России
Россия

Более 70% стратегических лекарственных средств производятся в России

Сегодня 15:06
54

Более 70% стратегических лекарственных средств производятся в России

Москва, 29 декабря. В текущем году российское производство из перечня стратегических лекарственных средств приходилось на 76% препаратов, заявил финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин.

Нигматуллин рассказал о росте в России производства стратегических лекарственных средств. Он перечислил ряд фактор, которые оказали наиболее серьезный эффект на эту статистику.

«Во-первых, позитивное воздействие на отрасль оказало принятие еще в 2009 году программы развития отечественной фармацевтической промышленности, которая действует до 2020 года, — цитирует эксперта газета «Известия». — Во-вторых, для более глубокой локализации производств были изменены процедуры госзакупок. В-третьих, сам список ЛС кардинально пересматривался, само собой, есть и риски некорректной отчетности по локализации».

Он также подчеркнул, что увеличить производство помогло и  ослабление рубля. Он объяснил, что оно стало более выгодным, несмотря даже на высокую импортную составляющую в себестоимости товара.

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

Семьи боевиков не захотели жить среди «умеренных» в Идлибе и вернулись в Хаму и Дамаск

Сегодня 15:31
76

Порошенко идет в наступление: Михаил Погребинский о войне украинских олигархов

Сегодня 15:02
233

Дейнего: Порошенко до конца 2017 года не протянет, Украину ждут выборы

Сегодня 14:37
157

Держать порох сухим: министр Шойгу и армия России готовы к любым вызовам

Сегодня 13:57
150

Глобальный рубильник и кибероружие: отключат ли Россию от мирового Интернета

Сегодня 13:39
529
Показать еще
Прямая трансляция

Каждому поэту – по вагону: уникальный «Литературный поезд» запустили в питерском метро. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ДНР зафиксировала переброску в Донбасс систем «Ураган» для ВСУ

15:32

Семьи боевиков не захотели жить среди «умеренных» в Идлибе и вернулись в Хаму и Дамаск

15:31

ЛНР сообщила о «глупой провокации» ВСУ возле Дебальцево

15:30

Захарова рассказала, что просила у Деда Мороза в детстве

15:29

Литва вручила ноту послу Белоруссии из-за инцидента на «Белорусской» АЭС

15:29

Достроенную продолжают штукатурить)

15:29

ДНР озвучила потери ВСУ при попытке прорыва линии фронта в Донбассе

15:29

В Дамаске прошли переговоры Асада с делегацией Совфеда и европарламентариями

15:17

«Газпром» и Грузия не смогли договориться о транзите газа в Армению

15:13

Российские военные в Арктике получат новые комплексы телемедицины

15:13

Эрдоган раскритиковал НАТО за отказ помогать Турции в борьбе с ИГ в Сирии

15:13

ЛНР заявила о прибытии в Донбасс экстремистов «Правого сектора»

15:12
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ДНР зафиксировала переброску в Донбасс систем «Ураган» для ВСУ
Читать
Закрыть