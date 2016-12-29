Путин: Договоренности по Сирии требуют особого внимания и терпения

Москва, 29 декабря. Договоренности, направленные на урегулирование конфликта в Сирии, остаются хрупкими. Об этом в четверг рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин, который встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

«Они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что стороны согласовали договоренности о прекращении огня на территории Сирии.

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