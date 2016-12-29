Азербайджан и Армения объявили о потерях после боя на границе

Баку, 29 декабря. В бакинском министерстве обороны по поводу произошедшего на границе боя объявили, что разведывательно-диверсионная группа противника попыталась проникнуть на азербайджанскую территорию, однако попала в засаду ВС Азербайджана и была вынуждена отступить с большими потерями.

В то же время в военном ведомстве в Ереване считают, что азербайджанские войска пошли в наступление у села Чинари.

«Противник был отброшен, есть погибшие и раненые, в том числе на участке наших боевых позиций — объявила армянская сторона. К сожалению, с армянской стороны также есть погибшие. В боях за защиту госграницы погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян».