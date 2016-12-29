Шойгу: Созданы условия для сокращения группировки ВС РФ в Сирии

Москва, 29 декабря. Глава военного ведомства России Сергей Шойгу предложил сократить военное присутствие РФ в Сирийской Республике. С этим предложением согласился президент РФ Владимир Путин.

Сейчас созданы все условия для сокращения группировки российских Вооруженных сил на территории Сирии, сообщил министр обороны РФ на встрече с президентом России, уже намечен прямой диалог между сирийским правительством и оппозицией. Стороны заинтересованы в сохранении суверенитета и территориальной целостности страны. После введения режима прекращения боевых действий будет организован постоянный контроль за его соблюдением. Президент России поддержал предложение Сергея Шойгу.