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Шойгу: Созданы условия для сокращения группировки ВС РФ в Сирии
Новости Сирии

Шойгу: Созданы условия для сокращения группировки ВС РФ в Сирии

Сегодня 14:43
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Шойгу: Созданы условия для сокращения группировки ВС РФ в Сирии

Москва, 29 декабря. Глава военного ведомства России Сергей Шойгу предложил сократить военное присутствие РФ в Сирийской Республике. С этим предложением согласился президент РФ Владимир Путин.

Сейчас созданы все условия для сокращения группировки российских Вооруженных сил на территории Сирии, сообщил министр обороны РФ на встрече с президентом России, уже намечен прямой диалог между сирийским правительством и оппозицией. Стороны заинтересованы в сохранении суверенитета и территориальной целостности страны. После введения режима прекращения боевых действий  будет организован постоянный контроль за его соблюдением. Президент России поддержал предложение Сергея Шойгу.

комментарии
Алексей Громов
#владимир путин #сергей шойгу
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