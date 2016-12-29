Путин: Договоренность по всеобщему прекращению огня в Сирии достигнута

Москва, 29 декабря. Владимир Путин объявил о том, что договоренности по всеобщему прекращению огня в Сирии достигнуты, документы согласованы всеми сторонами.

«Несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали, — объявил президент России на встрече с главами МИД и Минобороны. — Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию».

Напомним, ранее появились сообщения о том, что президент Сирии Башар Асад останется на своем посту до конца президентского срока.