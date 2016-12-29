FAN-TV Лента новостей
Путин: Договоренность по всеобщему прекращению огня в Сирии достигнута
Политика

Путин: Договоренность по всеобщему прекращению огня в Сирии достигнута

Сегодня 14:26
53

Путин: Договоренность по всеобщему прекращению огня в Сирии достигнута

Москва, 29 декабря. Владимир Путин объявил о том, что договоренности по всеобщему прекращению огня в Сирии достигнуты, документы согласованы всеми сторонами.

«Несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали, — объявил президент России на встрече с главами МИД и Минобороны. — Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию».

Напомним, ранее появились сообщения о том, что президент Сирии Башар Асад останется на своем посту до конца президентского срока.

комментарии
Валентин Меликов
#владимир путин
Новости партнеров
Эксклюзив

Держать порох сухим: министр Шойгу и армия России готовы к любым вызовам

Сегодня 13:57
89

Глобальный рубильник и кибероружие: отключат ли Россию от мирового Интернета

Сегодня 13:39
261

Резкий разворот: как Турция разбрасывается политическими заявлениями

Сегодня 13:03
486

Сирия новости 29 декабря 2016: в Хомсе уничтожена группа террористов ИГ, ВКС РФ ликвидировала лидеров ССА в Дамаске

Сегодня 12:32
671

Товарищ Данди по прозвищу «Крокодил». Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 12:07
229
Показать еще
Прямая трансляция

Каждому поэту – по вагону: уникальный «Литературный поезд» запустили в питерском метро. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Космодром «Восточный» остался без новогодних выходных

14:19

Дамаск: боевики обстреляли район посольства РФ в Сирии

14:18

Алеппо, Хомс и Дамаск встретили юных сирийцев, которые лечились в Петербурге

14:18

Милонов хочет дать по морде редактору Charlie Hebdo

14:18

«Зенит-Арена» получила положительное заключение от Ростехнадзора

14:17

Медведев утвердил список жизненно-необходимых и важнейших лекарств

14:15

Минобороны РФ начало расследование из-за утечки переговоров экипажа Ту-154

14:13

Лавров рассказал, когда состоится первая встреча Путина и Трампа

14:12

Генетическая экспертиза останков погибших в Ту-154 началась в Москве

14:11

Стало известно, сколько длился последний полет Ту-154

14:08

Минобороны сообщило, кто поднимался на борт Ту-154 в Сочи

14:05

Киев требует от ООН усилить давление на Россию

14:03
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Космодром «Восточный» остался без новогодних выходных
Читать
Закрыть