Лавров рассказал, когда состоится первая встреча Путина и Трампа

Москва, 29 декабря. Встреча на высшем уровне между Россией и США может состояться только после того, как избранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он также добавил, что подобное мероприятие требует тщательной подготовки.

«Организация встречи на высшем уровне в любом случае требует тщательной подготовки. Стоит дождаться, когда новый президент вступит в должность 20 января 2017 года, и в полной мере заработают каналы диалога с республиканской администрацией», — пояснил глава российского МИД агентству РИА Новости.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду на улучшение отношений между Россией и США. Поводом для такой надежды стало избрание президентом США Дональда Трампа, который не раз заявлял о готовности перезагрузить отношения между двумя странами.