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Дамаск: боевики обстреляли район посольства РФ в Сирии
Новости Сирии

Дамаск: боевики обстреляли район посольства РФ в Сирии

Сегодня 14:18
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Дамаск: боевики обстреляли район посольства РФ в Сирии

Дамаск, 29 декабря. Террористы, чьи базы находятся районе Восточная Гута  около сирийской столицы, вновь подвергли Дамаск обстрелу из реактивных систем залпового огня, сообщил представитель местной полиции.

Сегодня один из снарядов, выпущенный террористами из реактивной системы залпового огня, упал в районе Мазраа, где расположено российское посольство. По данным источника из местной полиции, среди пострадавших — двое сирийцев, которые получили осколочные ранения, также был поврежден автомобиль. Еще семь мирных жителей получили ранения в квартале Таджхиз, пишет SANA, возлагая ответственность за атаку на террористов из группировки «Джейш аль-Ислам», которую, по данным информационного агентства, «поддерживает саудовский режим».

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Ирина Селезнева
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