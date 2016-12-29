Появились подробности гибели пятилетнего мальчика и его мамы в Подмосковье

Москва, 29 декабря. Следователи устанавливают обстоятельства убийства пятилетнего мальчика и его матери в подмосковном Королеве. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

По данным правоохранителей, к ним обратились представители детского сада, сообщив, что их воспитанник не посещает учреждение. В тот же день ребенка и его 46-летнюю мать обнаружили мертвыми в их квартире. На телах обоих были обнаружены признаки насильственной смерти.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что тела были найдены в ванной комнате. Правоохранители установили, что смерть ребенка наступила в результате перелома височной кости.