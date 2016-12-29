Путин ратифицировал соглашение стран ОДКБ по грузам военного назначения

Москва, 29 декабря. Глава Российского Федерации Владимир Путин ратифицировал соглашение стран-участниц ОДКБ в области перевозок вооруженных формирований и грузов военного назначения. Российский лидер подписал соответствующий закон, в четверг текст документа был опубликован на портале правовой информации.

5 ноября Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в сфере перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также военной продукции. Соглашение регулирует транзит движимого имущества при переброске воинских формирований с вооружением и военной техникой в целях пресечения угроз безопасности партнерам в зоне ответственности.

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Ранее Владимир Путин проинформировал коллег по ОДКБ о шагах по нормализации обстановки в Сирии. По его словам, число горячих точек в мире не уменьшается, все это беспокоит страны — участницы ОДКБ.