Минобороны РФ начало расследование из-за утечки переговоров экипажа Ту-154

Москва, 29 декабря. Заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил о начале служебного расследования по факту публикации в СМИ расшифровки переговоров пилотов Ту-154, который потерпел крушение в районе Сочи.

«Проводится проверка, и по ее результатам мы будем понимать, насколько это все достоверно или недостоверно», — отметил он.

Стоит напомнить, что ранее ряд СМИ опубликовал небольшой фрагмент расшифровки переговоров пилотов Ту-154 непосредственно перед крушением. Из расшифровки можно понять, что причиной крушения самолета стал отказ техники. Позднее глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что точные причины крушения самолета будут известны в январе.