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«Зенит-Арена» получила положительное заключение от Ростехнадзора
Спорт

«Зенит-Арена» получила положительное заключение от Ростехнадзора

Сегодня 14:17
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«Зенит-Арена» получила положительное заключение от Ростехнадзора

Санкт-Петербург, 29 декабря. Комиссия Ростехнадзора, обследовавшая строящийся стадион «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Северной столице, выдала положительное заключение по соответствию построенной части стадиона проектной документации и техническим регламентам.

«Выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства «Футбольный стадион в западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга» требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов», — указано в опубликованном Ростехнадзором сообщении.

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Валентин Меликов
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