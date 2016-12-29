Алеппо, Хомс и Дамаск встретили юных сирийцев, которые лечились в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 декабря. После лечения в Санкт-Петербурге в Алеппо, Хомс и Дамаск вернулись пятеро детей.

Юных сирийцев в Петербурге лечили специалисты Военно-медицинской академии. Самому младшему из них было 6 лет, старшему — 14.

Петербургские медики оказали им высокотехнологичную медицинскую помощь на самом современном уровне. После этого дети смогли вернуться на родину — в сирийские города Алеппо, Хомс и Дамаск.

Один ребенок остается в академии на лечении. Как только врачи посчитают возможным, его сразу же отправят на Родину, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

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