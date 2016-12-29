FAN-TV Лента новостей
Алеппо, Хомс и Дамаск встретили юных сирийцев, которые лечились в Петербурге
Общество

Алеппо, Хомс и Дамаск встретили юных сирийцев, которые лечились в Петербурге

Сегодня 14:18
106

Алеппо, Хомс и Дамаск встретили юных сирийцев, которые лечились в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 декабря. После лечения в Санкт-Петербурге в Алеппо, Хомс и Дамаск вернулись пятеро детей.

Юных сирийцев в Петербурге лечили специалисты Военно-медицинской академии. Самому младшему из них было 6 лет, старшему — 14.

Петербургские медики оказали им высокотехнологичную медицинскую помощь на самом современном уровне. После этого дети смогли вернуться на родину — в сирийские города Алеппо, Хомс и Дамаск.

Один ребенок остается в академии на лечении. Как только врачи посчитают возможным, его сразу же отправят на Родину, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Читайте также: Сирия новости 29 декабря 2016: в Хомсе уничтожена группа террористов ИГ, ВКС РФ ликвидировала лидеров ССА в Дамаске

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия готова к миру: к чему приведут договоренности между оппозицией и САР

Сегодня 15:42
33

Семьи боевиков не захотели жить среди «умеренных» в Идлибе и вернулись в Хаму и Дамаск

Сегодня 15:31
101

Порошенко идет в наступление: Михаил Погребинский о войне украинских олигархов

Сегодня 15:02
259

Дейнего: Порошенко до конца 2017 года не протянет, Украину ждут выборы

Сегодня 14:37
162

Держать порох сухим: министр Шойгу и армия России готовы к любым вызовам

Сегодня 13:57
154
Показать еще
Новости по теме

Дети городов Хмеймим и Алеппо получат новогодние подарки с полуострова Ямал

14:54

Сирия новости 29 декабря 2016: в Хомсе уничтожена группа террористов ИГ, ВКС РФ ликвидировала лидеров ССА в Дамаске

12:32

В Алеппо российские военные предотвратили крупный теракт

11:34

Сирия сегодня: удар по посольству РФ, ООН об Алеппо, ПЗРК от Обамы, грязь на «Белых касках»

11:11

Сирия сегодня: в Алеппо нашли склад с оружием, ликвидирован командир ИГИЛ

10:23
Перейти в раздел
Прямая трансляция

Каждому поэту – по вагону: уникальный «Литературный поезд» запустили в питерском метро. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия готова к миру: к чему приведут договоренности между оппозицией и САР

15:42

ФСБ опубликовала видео задержания боевиков ИГИЛ, готовивших теракты в Москве

15:40

Путин запретил чиновникам и силовикам владеть активами через третьих лиц

15:39

ДНР зафиксировала переброску в Донбасс систем «Ураган» для ВСУ

15:32

Семьи боевиков не захотели жить среди «умеренных» в Идлибе и вернулись в Хаму и Дамаск

15:31

ЛНР сообщила о «глупой провокации» ВСУ возле Дебальцево

15:30

Захарова рассказала, что просила у Деда Мороза в детстве

15:29

Литва вручила ноту послу Белоруссии из-за инцидента на «Белорусской» АЭС

15:29

Достроенную продолжают штукатурить)

15:29

ДНР озвучила потери ВСУ при попытке прорыва линии фронта в Донбассе

15:29

В Дамаске прошли переговоры Асада с делегацией Совфеда и европарламентариями

15:17

«Газпром» и Грузия не смогли договориться о транзите газа в Армению

15:13
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия готова к миру: к чему приведут договоренности между оппозицией и САР
Читать
Закрыть