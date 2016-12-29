Космодром «Восточный» остался без новогодних выходных

Благовещенск, 29 декабря. Сотрудники космодрома «Восточный» выйдут на работу сразу после новогодней ночи 1-го января, сообщают в пресс-службе Дальспецстроя.

Новый год на «Восточном» будут встречать почти полторы тысячи сотрудников, которые трудятся на объектах космодрома, все они выйдут на смену 1-го января. Беспрерывная работа обеспечена запасами топлива, стройматериалов и ГСМ. Должностные лица также не будут отдыхать, им надлежит контролировать и координировать выполнение запланированных работ. Во время новогодних праздников будет вестись работа по предотвращению нарушений правопорядка на объектах стройки и на территории вахтовых городком, составлен план взаимодействия с правоохранительными органами.