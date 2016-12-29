Минобороны России даст образование детям военных, погибших на Ту-154

Москва, 29 декабря. Российское военное ведомство не оставит без внимания детей погибших в катастрофе Ту-154 в Черном море военных — им будут предложены места в одном из российских кадетских училищ, заявил заместитель министра обороны Николай Панков.

«Мы будем заниматься и детьми наших погибших товарищей. Будем предлагать им Суворовские военные училища, Президентские кадетские училища, наши вузы. Будем обращаться в Минобразования», — заявил Панков в четверг на пресс-конференции в Минобороны.

Напомним, в среду были выплачены первые суммы компенсаций погибшим в катастрофе Ту-154.