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Минобороны России даст образование детям военных, погибших на Ту-154
Общество

Минобороны России даст образование детям военных, погибших на Ту-154

Сегодня 14:02
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Минобороны России даст образование детям военных, погибших на Ту-154

Москва, 29 декабря. Российское военное ведомство не оставит без внимания детей погибших в катастрофе Ту-154 в Черном море военных — им будут предложены места в одном из российских кадетских училищ, заявил заместитель министра обороны Николай Панков.

«Мы будем заниматься и детьми наших погибших товарищей. Будем предлагать им Суворовские военные училища, Президентские кадетские училища, наши вузы. Будем обращаться в Минобразования», — заявил Панков в четверг на пресс-конференции в Минобороны.

Напомним, в среду были выплачены первые суммы компенсаций погибшим в катастрофе Ту-154.

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Валентин Меликов
#николай панков
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