Порошенко идет в наступление: Михаил Погребинский о войне украинских олигархов

Украинская война олигархов, бывшая одной из информационных скреп всего 2016 года, вновь перешла в активную стадию. Президент Порошенко — сам олигарх, известный под прозвищем «Шоколадный король» — пошел в решительное наступление на позиции одного из своих главных конкурентов Игоря Коломойского.

Совсем недавно у экс-губернатора Днепропетровской области «отжали» его основной финансовый актив «Приватбанк». Сегодня под угрозой не менее важный оплот Коломойского, основной источник его влияния в украинском медиапространстве — телеканал «1+1». Используя свои обширные административные ресурсы, президент Петр Порошенко планирует превратить «1+1» в свою собственность или в собственность кого-то из своих людей.

Завоевание бизнес-империи Коломойского будет значить для Порошенко очень и очень многое. Экономическая часть, как известно, определяет на Украине политическую. Уничтожив своего главного олигархического конкурента, Порошенко может войти в 2017 год с еще более сильными внутриполитическими позициями, чем сейчас, когда он и так фактически контролирует Кабинет министров и Раду. Впрочем, вопросом остается — получится ли у него? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться Михаил Погребинский, известный украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

Телеведущая Алла Мазур убила больше людей, чем Турчинов

— Как вам кажется, Михаил Борисович, следует ли ждать «рейдерского захвата» телеканала «1+1»?

— Я думаю, «1+1» у Коломойского отберут. Раз уж Порошенко начал работу на уничтожение своего конкурента, то она продолжится. Тем более что все это происходит в ситуации непротивления. Вся «цивилизованная европейско-американская общественность», как кажется, поддерживает уничтожение Коломойского. Все, кто нужно, уже засветились с сообщениями о том, что все замечательно, что Порошенко правильно сделал, забрав у нехорошего человека «Приватбанк». Теперь надо забрать и телевидение.

Я лично нисколько об этом не пожалею. Все же телевидение Коломойского и телевидение Порошенко по своей наглой антидонецкой и антироссийской сути ничем отличаться не будут. Они сделали столько для разжигания ненависти украинцев к жителям Донбасса, ненависти украинцев к России, сколько не сделал никто из украинских политиков. Так, украинские политики могут все, что угодно, говорить, но их слышит только лишь ограниченное число людей. Кроме того, им самим никто не доверяет, а вот ведущим «1+1», работающим под крышей Коломойского, люди верят. Они имеют приличный уровень доверия со стороны населения. Когда ведущая Алла Мазур исходит желчью по отношению к «донецким» и России, то она убивает гораздо больше людей, чем Турчинов и министр обороны. Так что я не испытываю никакого сожаления о том, что телеканал «1+1» отберут у одного бандита и передадут другому. Скатертью дорожка. Пусть Коломойский уезжает в Швейцарию.

Порошенко, Коломойский — две стороны одной медали

— Но если эта ситуация борьбы зла со злом, то, наверное, после того, как канал «1+1» будет подчинен Порошенко, его редакторская политика не сильно изменится?

— Нет, конечно. Порошенко и его окружение лишь только получат гарантию, что этот канал не будет против них работать. Вот и все. Это, конечно, плохо. Исчезают любые сдержки для команды, которая при власти. Все же ресурс «1+1» достаточно существенный. К тому же, если бы этот телеканал регулярно давал слово критикам президента Украины, то новый материал у него появлялся бы каждый день. Порошенко есть за что критиковать. К примеру, это обширные возможности, которые предприятия президента получили для обработки всяческих заказов на войну, и так далее, и так далее. Все это было очень некомфортно для Порошенко — потому он как мог скоро постарался эту угрозу устранить.

Вероятно, ранее у Порошенко с Коломойским была какая-то договоренность, но, как водится, Порошенко его кинул. Коломойский, кажется, уже потихонечку это понял, потому он и начал кампанию против президента. Долго терпеть подобное Порошенко не мог, потому сейчас он и пытается отобрать канал «1+1».

«1+1». Коломойский, ты один

— Вы сказали, что Коломойскому пора уезжать в Швейцарию. Значит ли это, что все для него на Украине кончено? В войне олигархов он проиграл?

— Это больше для красного словца. На самом деле, Коломойский оттуда и не уезжал. Он живет в Швейцарии постоянно и только периодически бывает на Украине проездами. Тем не менее, это не отменяет того, что созданы условия для того, чтобы отобрать у него все его бизнесы. Главное — это банк. Когда банк вышел из-под его контроля, было понятно, что и остальные компании Коломойского не выживут. Тем более что против него ничего не стоит возбудить теперь целый ряд уголовных дел. Можно будет сказать, что он не платил налоги, что он вывел деньги в офшоры и т.д. Конечно, ему комфортнее теперь жить за пределами Украины.

— Но все же у Коломойского по-прежнему остаются какие-то рычаги для воздействия на ситуацию в стране. Допустим, союзные ему депутаты в Верховной раде…

— Остались. Но на Украине же есть такая национальная черта: сегодня ты мне друг, а завтра предатель. Как только закончатся деньги, которые депутаты получали за участие в командах Коломойского, так они тут же кинут этого Коломойского и будут искать себе другую «крышу». Если Коломойский сохранит за собой свои бизнесы, он сохранит и возможность влиять на политику. Если бизнес у него отберут, то никакой возможности у Коломойского влиять на политику не останется. Не сразу, конечно, но со временем.

Есть, конечно, другая игра. У самого у него прямого влияния на политику не будет, но он кого-нибудь да поддержит. На это ресурсы еще как-то можно найти. Например, он мог бы поддержать Надежду Савченко. Я считаю ее очень перспективной фигурой. Она может много неприятностей действующему президенту принести. На месте Коломойского сейчас было бы вполне естественно сделать ставку на нее. Не публично, конечно, но так, чтобы все поняли.

Не можешь платить — твоя роль в украинской политике закончилась!

— Потеря «Приватбанка» критична для Коломойского?

— «Приватбанк» выступал в качестве центрального связующего звена в империи Коломойского. С помощью него обеспечивалось финансирование всех его компаний, удержание на плаву тех, что плохо стоят, раскручивание тех, которые работают хорошо. Когда исчезает этот основной актив, коршуны типа Порошенко набрасываются на все другие ресурсы олигарха и разрывают их на части.

— Недавно Коломойский, в каком-то смысле, снова стал публичной политической фигурой. Он возглавил партию «Украинское объединение патриотов — УКРОП». Следует ли ожидать, что он потеряет контроль также и над этой политической силой?

— Я думаю, что за УКРОП он постарается зацепиться. Но, мне кажется, что это ему будет сделать достаточно сложно. Там, конечно же, есть значительное число идейных людей — украинских националистов, которые принимают верховенство «лидера в кипе» только потому, что он платит. Когда Коломойский не сможет больше платить — а это известная проблема, помните, когда-то он не мог заплатить футболистам «Днепра» — то на этом кончится его публичная роль в украинской политике.