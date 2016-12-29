Одиннадцать семей погибших при крушении Ту-154 военных получили по 6 млн рублей

29 Декабря 2016 13:56 60

Москва, 29 декабря. Близким погибших в результате крушения Ту-154 военным, выплатили компенсацию. Об этом в четверг заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.

«На борту самолета было 20 военнослужащих, уже вчера 11 семей получили выплаты в 5,8 млн рублей», — отметил он.

Замминистра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев также заявил, что членам семей погибших военнослужащих будет выплачена компенсация по линии «Согаза».

Напомним, что самолет Ту-154, который направлялся из Сочи в Сирию, разбился в районе Черного моря. На борту воздушного судна находились военнослужащие, музыканты, врачи и журналисты. Причина авиакатастрофы пока неизвестна. Как сообщает Ura.Ru, останки почти всех жертв крушения Ту-154 подняли из воды.