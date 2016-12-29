Генетическая экспертиза останков погибших в Ту-154 началась в Москве

Москва, 29 декабря. Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов рассказал, что в Москве началось основное опознание жертв крушения Ту-154 с помощью генетической экспертизы. По его словам, необходимые биологические материалы были взяты у всех родственников погибших.

Как отметил Соколов, работа по генетическому анализу фрагментов тел погибших сегодня выходит на первый план.

«Вынужден констатировать, что основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел», — подчеркнул глава Минтранса.

Ранее Соколов сообщил, что на борту разбившегося над Черным морем самолета Ту-154 могла произойти нештатная ситуация в работе техники.

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.