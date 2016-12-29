Киев требует от ООН усилить давление на Россию

Киев, 29 декабря. Киев призывает государства-члены ООН усилить давление на Россию из-за якобы нарушений прав человека, заявили в министерстве иностранных дел Украины.

«Призываем государства-члены ООН принять дальнейшие консолидированные шаги для усиления давления на Российскую Федерацию», — говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

По мнению украинских дипломатов, Россия якобы «незаконно осудила» украинцев, которые проходили по уголовным делам, в том числе за распространение наркотиков. Кроме того, МИД Украины обвинил Москву в невыполнении минских соглашений, несмотря на то, что, российская сторона не является участником этого договора, а лишь его гарантом.

Украина также требует от России «немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить» осужденных за подготовку терактов украинцев Олега Сенцова, Александра Кольченко, шпиона Романа Сущенко, а также Николая Карпюка, Станислава Клиха, которые осуждены за участие в военных действиях в Чечне.

Ранее социальный опрос на Украине показал, что треть жителей (34%) считают, что в 2017 году ситуация в стране будет хуже текущей.