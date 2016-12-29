Минобороны сообщило, кто поднимался на борт Ту-154 в Сочи

Москва, 29 декабря. На борт Ту-154 во время его дозаправки в Сочи поднимались только представители пограничной службы, заявил начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

«Все пассажиры поднялись на борт в аэропорту «Чкаловский». В Сочи в самолет входили только представители погранслужбы, которые выполняли свои функциональные обязанности по пограничному контролю. Это два представителя Федеральной пограничной службы», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции по итогам работы правительственной комиссии, созданной в целях оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета Ту-154 в районе Сочи.