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Минобороны сообщило, кто поднимался на борт Ту-154 в Сочи
Россия

Минобороны сообщило, кто поднимался на борт Ту-154 в Сочи

Сегодня 14:05
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Минобороны сообщило, кто поднимался на борт Ту-154 в Сочи

Москва, 29 декабря. На борт Ту-154 во время его дозаправки в Сочи поднимались только представители пограничной службы, заявил начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

«Все пассажиры поднялись на борт в аэропорту «Чкаловский». В Сочи в самолет входили только представители погранслужбы, которые выполняли свои функциональные обязанности по пограничному контролю. Это два представителя Федеральной пограничной службы», — подчеркнул он в ходе пресс-конференции по итогам работы правительственной комиссии, созданной в целях оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета Ту-154 в районе Сочи.

 

 

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Ярослава Замысловатова
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