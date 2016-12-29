ВВС ФРГ сообщили, что около 700 раз следили за ИГИЛ в 2016 году

Берлин, 29 декабря. Немецкие военные представили отчет, в соответствии с которым они совершили около 700 разведывательных полетов в Сирии и Ираке.

Германия в начале года поддержала боевые действия международной коалиции и США на территории Сирии и Ирака и задействовала в совместной операции шесть разведывательных самолетов «Торнадо» и несколько самолетов-заправщиков. В 2016 году разведывательные «Торнадо» ФРГ совершили 692 вылета, в ходе которых они следили за позициями и перемещениями боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Самолеты-заправщики вылетали с авиабазы в Турции 315 раз.