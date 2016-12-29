Рогозин рассказал, за какие заслуги украинский ученый получил паспорт РФ

29 Декабря 2016 13:50 56

Москва, 29 декабря. Вице-премьер Дмитрий Рогозин вручил российские паспорта украинскому ученому Игорю Гашененко и его жене Людмиле, которые перешли на работу в систему российской Объединенной приборостроительной корпорации. Паспорта были вручены в ходе торжественной церемонии на заседания коллегии ВПК.

Рогозин отметил, что ученый является высококлассным специалистом в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, а также теории нелинейных колебаний и вибраций.

«Ему удалось в короткий срок сформировать и возглавить на предприятии самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных навигационных систем, которые ориентированы на использование в самых разных изделиях», — пояснил вице-премьер.

Рогозин также добавил, что Игорь Гашененко с 1983 по 2014 год работал в Институте прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины.