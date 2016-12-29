Милонов хочет дать по морде редактору Charlie Hebdo





Санкт-Петербург, 29 декабря. Петербургский парламентарий Виталий Милонов назвал карикатуру Charlie Hebdo на трагедию Ту-154 жутким кощунством. Политик заметил, что готов при личной встрече разобраться с сотрудниками редакции скандального издания.

«Это преступная халатность — не включить Charlie Hebdo в запрещенную экстремистскую литературу. Пока мы этого не сделаем, мы будем вынуждены созерцать эту гадость… Для любого нормального русского человека это жуткое кощунство», — обозначил свою точку зрения Виталий Милонов.



При личной встрече Милонов готов выяснить отношения с представителями французского еженедельника. «Увидел бы редактора Charlie Hebdo — просто дал бы ему в морду… Они издеваются над террористами, террористы убивают Charlie, это все солдаты тьмы», — заявил депутат.

Ранее Милонов, как сообщает Газета.Ru, прославился тем, что предложил рецепт кофе «русиано» с клюквой и брусникой.