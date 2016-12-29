ГПУ завела дело о сепаратизме на луганских чиновников

29 Декабря 2016 13:58 56

Киев, 29 декабря. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против луганского мэра Сергея Кравченко и главы Луганского облсовета Валерия Голенко. Как сообщает пресс-служба ГПУ, чиновников обвиняют в сепаратизме.

Мэра и председателя облсовета, как заммэра Пилавова, замгубернатора Харина и экс-депутату Рады Сергею Горохову предъявлены обвинения в государственной измене и «организационном и другом содействии созданию и деятельности провозглашенной Луганской народной республики». Их розыском занимается Служба безопасности Украины.