ГПУ завела дело о сепаратизме на луганских чиновников

Киев, 29 декабря. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против луганского мэра Сергея Кравченко и главы Луганского облсовета Валерия Голенко. Как сообщает пресс-служба ГПУ, чиновников обвиняют в сепаратизме.
Мэра и председателя облсовета, как заммэра Пилавова, замгубернатора Харина и экс-депутату Рады Сергею Горохову предъявлены обвинения в государственной измене и «организационном и другом содействии созданию и деятельности провозглашенной Луганской народной республики». Их розыском занимается Служба безопасности Украины.
Валентин Меликов