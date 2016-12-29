Дейнего: Порошенко до конца 2017 года не протянет, Украину ждут выборы

2016 год был крайне тяжелым для жителей Донбасса: украинская армия активизировалась на линии соприкосновения, обстреливая населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик, Киев не желает исполнять минские соглашения, тормозя мирное урегулирование конфликта. Об этом и не только корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с полпредом ЛНР в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Владиславом Дейнего.

— Владислав Николаевич, какое политическое событие в ЛНР в 2016 году вы могли бы выделить?

— Во-первых, республика стала старше еще на один год — это очень хорошо. Становление государственности идет полным ходом. Это обнадеживает, дает надежды на будущее, перспективы. За этот год наша республика продолжила восстанавливать промышленность, постепенно запускать предприятия. Пусть не настолько много, как хотелось бы, но это тоже очень серьезное достижение.

Во-вторых, нам в течение этого года удалось полностью сдерживать украинскую агрессию. Последние недели были достаточно жесткие в районе Дебальцево. Эти события несколько омрачили 2016. В целом, этот год прошел достаточно мирно.

В-третьих, на международной арене в резолюции парламентской ассамблеи Совета Европы нас уже наживают республикой. Непризнанной, но республикой. Это тоже очень серьезный шаг.

— Читая военные сводки, посвященные Донбассу, складывается впечатление, что ДНР находится на линии огня, а ЛНР где-то в тылу. Последние события, конечно, стали исключением, что только подтверждает правило. Почему основные боестолкновения сосредоточены именно на Донецком направлении, нежели на Луганском?

— По Луганску сейчас, конечно, не стреляют. Действительно, на сегодняшний день у нас несколько спокойней, нежели в ДНР, потому что Донецк постоянно подвергается обстрелам, в отдельные районы города прилетают снаряды. Это очень существенно отличается от ситуации в Луганске. Если у нас обстреливают небольшие населенные пункты, то в ДНР страдают и жители Донецка. Плюс обстреливали Макеевку, очень «жарко» в Ясиноватой, постоянная напряженность в Горловке.

— В чем причина?

— Мне сложно понимать логику Украины. Видимо, у Донецка стоят более оголтелые радикальные боевики. У нас же, очевидно, более подконтрольная ситуация Генштабу Вооруженных сил Украины. Они нас постоянно заверяют, что все контролируют. Однако в нашем отношении постоянно идут провокации, Донецк в свою очередь несет серьезный ущерб.

— В пятницу, 16 декабря, глава СНБО Александр Турчинов заявил, что Киев не предоставит Донбассу особый статус. Украина намерено затягивает минский процесс?

— Украина изначально не собиралась выполнять ничего из того, что лежит в политической плоскости разрешения конфликта. Минский процесс они использовали исключительно для того, чтобы перегруппировать войска и попытаться разрешить кризис в военной плоскости. Но мировое сообщество им не позволяет это сделать.

Последнее развитие событий на мировой арене дает нам некоторую надежду, что военная поддержка Украины вот-вот иссякнет.

Турчинов говорит о том, что у всех на уме — Украина не собирается давать никому особый статус. Киев не будет ничего выполнять. Однако тот же Турчинов сказал, что Донбасс никогда не войдет в состав Украины. И здесь он сам себе противоречит. Понять, что он при этом имеет в виду, очень сложно. Его заявление можно трактовать как «мы готовы дать самостоятельность Донбассу». Я очень сильно сомневаюсь, что это мнение поддержит еще кто-то.

— Еще один примечательный факт: ВСУ периодически занимают нейтральную территорию. Есть опасения, что Киев может перейти в наступление? Или пока у Украины нет ни сил, ни желания?

— Скажем так, радикально-настроенные круги могут спровоцировать наступление украинской армии. Но последнее заявление, которое сейчас звучат в украинской прессе, выглядят, мягко говоря, комично. Например, информация о населенном пункте Новолуганское, которое якобы заняла украинская сторона. С таким же успехом можно говорить, что Народная милиция ЛНР и ДНР, неся серьезные потери, и потеряв практически весь подводный флот, оставила Киев.

Новолуганское — территория, которая была под контролем Украины все время. И сейчас они заявляют, что они ее заняли. Ну, бред же. Такие заявления показывают истинную ситуацию. Действительно, некоторые территории в «серой зоне» Украина занимает. Но то, что они сейчас «берут» Новолуганское говорит о том, что ВСУ уже не в состоянии ничего занять в «серой зоне». Поэтому они придумывают себе мнимые победы.

— Надежда Савченко недавно встречалась с лидерами Донецкой и Луганской народных республик. Она заявила, что нужно перестать называть руководителей ДНР и ЛНР террористами. Сегодня очевидно, что украинские политики ее не поддерживают.

— Встреча действительно была. Поддерживаю ли я ее? Лишь в том случае, если был бы результат. К сожалению, результата не было. Прогресса в вопросе обмена пленными нет. Желание у Савченко, очевидно, есть. Но это желание больше связано с тем, что она хочет вернуть внимание к своей персоне.

Одна Савченко на Украине ничего не сможет. Она может чего-то достичь, если ей будет оказана какая-то поддержка в Верховной раде. Сейчас мы видим, что ее отозвали из ПАСЕ, исключили из фракции Тимошенко. Поэтому каких-то серьезных перспектив для развития этого направления нет. Ей поставили в вину, что она пыталась разговаривать с главами республик. Я думаю, в будущем у нее все будет не очень радужно складываться на политической арене Украины.

— Изменится ли ситуация с урегулирование конфликта с приходом Дональда Трампа?

— Есть надежда на то, что Соединенные Штаты будут заниматься реализацией тех программ и задач, о которых говорил Трамп — строительством собственной государственности и развитием непосредственно Соединенных Штатов. Все это будет сопряжено со снижением влияния и активности на внешней политической арене, в том числе на российском направлении. Думаю, что с Россией Трамп будет выстраивать более разумную политику взаимодействия, включая борьбу с международным терроризмом, в частности с «Исламским государством» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации, — Прим. ФАН).

Европа сейчас находится в каком-то полупотерянном состоянии. В ЕС не понимают, каких задач ожидать от Соединенных Штатов. Свои проблемы все больше требуют внимания. Позиция по поддержке Украины сегодня в Европе значительно ослабевает, не имея серьезной мотивации со стороны Соединенных Штатов. Я надеюсь, что Европа начнет думать в первую очередь о своей безопасности в плане приема беженцев, борьбы с внутренним терроризмом и так далее. Серия терактов Европе не получила даже должной оценки, не говоря уже о серьезном противодействии. Если они озаботься внутренними проблемами, это сыграет положительную роль в отношении народных республик.

— Стоит ли пригласить Соединенные Штаты в минский формат?

— На мой взгляд, это будет изменение формата, которое может привести к пересмотру уже подписанных и принятых к исполнению решений. Я не думаю, что это было бы конструктивно.

Другое дело, что к процессу урегулирования можно было бы привлечь определенные круги разумных политиков из Соединенных Штатов для влияния на тех, кто связан с исполнением минских процессов. Да, это было бы очень неплохо. Мы бы получили поддержку со стороны американской политической среды. Но менять что-то в формате переговоров я не вижу большого смысла.

— Что в целом ожидаете от 2017 года?

— Внутренняя ситуация на Украине сегодня настолько нестабильная, что, скорее всего, там будут проходить выборы президента. Есть основания полагать, что Порошенко до конца 2017 года уйдет с поста президента. Он либо сам уйдет, либо его вынудят это сделать. Его позиции сейчас очень шаткие, очень нестабильные и подвержены внешнему воздействию. Такая же судьба, скорее всего, ждет Верховную раду. Это далеко не лучший вариант развития событий, потому что очень большие шансы, что во время изменения структуры Верховной рады, мы получим радикализацию украинского парламента. Там большую часть ключевых позиций займут праворадикальные политики. Это усложнит ситуацию в Донбассе. Но с другой стороны, это ускорит развязку конфликта.

Поэтому есть надежды, что к концу 2017 года мы уже придем к какому-то пониманию дальнейшей судьбы республик. Потому, что на сегодняшний день мы находимся в некотором подвешенном состоянии в рамках минского процесса.